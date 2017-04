Gol usa dinheiro em caixa para quitar obrigações e reduzir endividamento

A companhia aérea Gol informou uma amortização US$ 55,9 milhões (R$ 177,2 milhões) em bônus que venceriam ontem, utilizando seu próprio caixa. Além disso, no primeiro trimestre, a empresa já havia amortizado um total de R$ 71,7 milhões da dívida relativa a arrendamentos financeiros de aeronaves.

Desta forma, a Gol reduziu seu endividamento em R$ 4,7 bilhões nos últimos 15 meses. Segundo comunicado, em 31 de março, a Gol possuía liquidez total (definida como caixa, equivalentes de caixa e contas a receber) de R$ 1,3 bilhão.

Segundo o comunicado, a redução da dívida da Gol no trimestre corta sua despesa financeira anual em R$ 17 milhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

