Gol fecha parceria com a TwoFlex para expansão de malha regional

A Gol informa que assinou acordo com a TwoFlex e passará a disponibilizar em seus canais novos voos para destinos regionais do Norte e Centro-Oeste do País.

Com a parceria, explica a empresa, os clientes poderão adquirir bilhetes partindo de qualquer destino operado pela companhia no Brasil, com conexão nos aeroportos de Belém e Manaus, para seis cidades atendidas no Norte pela TwoFlex: Monte Dourado, Almeirim, Porto de Moz e Breves, no Pará; e Maués e Parintins, no Amazonas. Partindo de Cuiabá, no Centro-Oeste, os voos da TwoFlex que serão comercializados pela companhia são para Água Boa, São Félix do Araguaia, Tangará da Serra e Juína.

Em nota, Randall Saenz Aguero, diretor de Alianças, Distribuição e Desenvolvimento Internacional da Gol, afirma que a parceria, juntamente com os anúncios recentes da expansão regional da empresa, expandm a malha no País. "Hoje atendemos mais de 80 destinos domésticos, oferecidos tanto em voos Gol como também por meio de parceiros. Com a TwoFlex vamos aumentar a oferta de voos no Norte e Centro-Oeste, e oferecer mais facilidades aos nossos clientes, que poderão se deslocar mais rapidamente com a compra de uma viagem integrada", afirma.