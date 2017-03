Gilberto Eggers é o novo presidente da Eletrosul

O Conselho de Administração da Eletrosul aprovou, em reunião realizada na quinta-feira, 16, a nomeação de Gilberto Odilon Eggers para a presidência, em substituição a Márcio Pereira Zimmermann. Para a Diretoria Administrativa, ocupada desde setembro do ano passado por Eggers, foi nomeado interinamente Laércio Faria.

Gilberto Eggers é economista e empregado de carreira da Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), admitido em 1989. Desde setembro de 2016, respondia pela diretoria administrativa da Eletrosul. Formado em Ciências Econômicas pela Fundação Faculdade Municipal de Administração e Ciências Econômicas de União da Vitória (PR), possui pós-graduação em Administração pela Universidade do Contestado e especialização em Desenvolvimento Empresarial pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Com mais de 25 anos de experiência no segmento de energia, foi responsável pela gestão técnica e administrativa da unidade regional da Celesc em Mafra. Entre 2009 e 2011, foi diretor de Gestão Corporativa e, no período de 2013 a agosto de 2016, atuou como assistente da Diretoria Comercial da Celesc.

Laércio Faria é empregado de carreira da Eletrosul e advogado, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Possui MBA em Gestão Executiva de Energia Elétrica pela Fundação Dom Cabral. Em seus 40 anos de empresa, foi secretário geral, assessor de Relações Trabalhistas e, em 2000, diretor Administrativo e Financeiro. Em 2016, ocupou interinamente a Diretoria Administrativa, no período de março a agosto. Atualmente, atuava como assistente da Diretoria Administrativa.

Também compõem a Diretoria Executiva da Eletrosul Tomé Aumary Gregório, na diretoria de Finanças, Jorge Andriguetto Júnior (Engenharia); e Rogério Bonini Ruiz (Operação).

