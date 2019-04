Gastos de Estados com servidores sobem 2,9% em 2018, diz Ipea

Os gastos com servidores ativos e inativos tiveram um aumento real médio de 2,9% em 2018, na comparação com 2017, segundo informações de 23 Unidades da Federação, calculou o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O resultado é quase três vezes superior ao crescimento de 1,1% registrado pelo Produto Interno Bruto no ano passado, lembrou o instituto.

Segundo os Indicadores Ipea de Gastos com Pessoal, as despesas com inativos subiram 7,6% em 2018, enquanto os gastos com funcionários ativos aumentaram 0,7%.

"Os dados refletem dois fenômenos interligados. O primeiro é o elevado ritmo de crescimento das novas aposentadorias verificado nos últimos anos - reflexo, em grande medida, do ciclo de contratações de servidores públicos ocorrido nos anos 1980 e nos anos 1990, até a renegociação das dívidas estaduais em 1997. O segundo é a não reposição de parte significativa dos postos de trabalho antes ocupados pelos recém-aposentados", escreveu o Ipea, em nota técnica divulgada nesta segunda-feira, 15.

Os gatos com pessoal ultrapassaram R$ 373 bilhões em 2018, incluindo servidores ativos e inativos. Apenas Rio de Janeiro e Sergipe não elevaram as despesas com inativos no ano passado. Rondônia (22,8%) e Tocantins (17,1%) foram os Estados que registraram maior crescimento nas despesas com inativos no ano passado.

Quanto aos servidores ativos, 14 Estados tiveram crescimento nos gastos em relação a 2017, especialmente o Ceará (12,79%) e o Pará (8,52%).

O levantamento do Ipea não inclui gastos com pessoal ativo no Amapá, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. Também não foi possível construir indicadores de gastos com servidores inativos do Amapá, Rio Grande do Norte e Roraima.

Segundo Cláudio Hamilton dos Santos, um dos autores do estudo, chama atenção o fato de vários Estados terem apresentado elevações nos gastos com ativos, o que não vinha ocorrendo em anos recentes. "Talvez por ter sido um ano eleitoral, o fato é que vários Estados apresentaram pequenos aumentos nos quadros de servidores estatutários em 2018", observou Santos, em nota oficial.

Os Estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul têm mais servidores inativos do que ativos. Minas Gerais encerrou 2018 com 283.614 inativos e 245.319 ativos, enquanto o Rio Grande do Sul tinha 167.532 inativos e 107.906 ativos.