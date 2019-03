Gastos com transportes caem 0,34% em fevereiro e ajudam a conter IPCA

As famílias pagaram menos por transportes em fevereiro. Os preços caíram 0,34%, após uma ligeira alta de 0,02% em janeiro, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo ajudou a conter o IPCA do último mês em 0,06 ponto porcentual, grupo de maior impacto negativo sobre a inflação de fevereiro.

As passagens aéreas recuaram 16,65% em fevereiro, item de maior contribuição negativo no mês, o equivalente a -0,08 ponto porcentual.

O preço da gasolina caiu 1,26% em fevereiro. À exceção de Goiânia, onde o combustível subiu 3,21%, a gasolina ficou mais barata em todas as demais áreas pesquisadas, com quedas que variaram entre -4,26% na região metropolitana de Porto Alegre e -0,37% nas regiões metropolitanas de Recife e Salvador.

O etanol também ficou mais barato em fevereiro, com redução de 0,81%. Por outro lado, o óleo diesel subiu 0,36%, enquanto o gás veicular aumentou 7,75% sob influência do reajuste de 40,11% registrado em São Paulo no início de fevereiro.

A tarifa de ônibus urbano subiu 1,50%, um impacto de 0,04 ponto porcentual, por conta de reajustes em cinco das 16 regiões pesquisadas.

Já o ônibus intermunicipal avançou 0,27%. A tarifa de trem teve alta de 3,85%, em decorrência de reajustes no Rio de Janeiro e em São Paulo. O metrô ficou 2,53% mais caro, impactado pelo reajuste ocorrido em São Paulo.