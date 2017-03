Gastos com consumo avançam 0,1% em fevereiro ante janeiro nos EUA

Os gastos com consumo nos Estados Unidos avançaram 0,1% em fevereiro na comparação com janeiro, após ajustes sazonais, informou o Departamento do Comércio nesta sexta-feira. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta maior, de 0,2%. No caso da renda pessoal, houve aumento de 0,4% na mesma comparação mensal, em linha com o esperado. Após ajustes para a inflação, os gastos dos consumidores tiveram queda de 0,1% em fevereiro.

O dado de janeiro de gastos com consumo foi mantido em alta de 0,2% no mês, mas o de renda pessoal foi revisado para cima, de uma alta de 0,4% no mês antes calculada para +0,5% agora.

Os gastos dos consumidores representam mais de dois terços da produção econômica americana, quando medida pelo Produto Interno Bruto (PIB). Já a taxa de poupança pessoal entre os americanos subiu para 5,6% em fevereiro, de 5,4% em janeiro. Em fevereiro de 2016, essa taxa estava em 6%. Fonte: Dow Jones Newswires.

