Gasto fiscal da China desacelera em agosto e sobe 2,9% na comparação anual

O gasto fiscal da China teve desaceleração forte em agosto, já que o governo havia antecipado gastos neste ano, o que resultou em um crescimento econômico acima do esperado no primeiro semestre. O gasto fiscal chinês teve crescimento de 2,9% na comparação anual em agosto, para 1,47 trilhão de yuans (US$ 226,9 bilhões), informou o Ministério das Finanças nesta segunda-feira.

O crescimento do gasto fiscal ficou abaixo do ritmo de 5,4% de julho e foi bem inferior ao de 15,8% do primeiro semestre deste ano.

O ministério informou que o crescimento menor ocorreu graças a gastos antecipados mais cedo neste ano. O gasto menor do governo deve pesar sobre o crescimento nos próximos meses, segundo economistas.

A receita fiscal da China aumentou 7,2% na comparação anual, para 1,07 trilhão de yuans em agosto, também abaixo da alta de 11,1% de julho. Fonte: Dow Jones Newswires.

