Gastamos muito com o presente e pouco com o futuro, diz Dyogo

O ministro de Planejamento, Orçamento e Gestão, Dyogo Oliveira, usou os números nesta sexta-feira, 21, para usar de argumento para a determinação do governo em convencer a sociedade para a necessidade da reforma da Previdência.

"Gastaremos este ano R$ 720 bilhões com a Previdência, ou 55% das despesas contábeis, R$ 40 com investimento e R$ 115 bilhões com Saúde e Educação", disse ele durante o 16º Fórum Empresarial, organizado pelo Grupo Lide, em Foz do Iguaçu. "Estamos gastando muito com o presente e pouco com o futuro", afirmou.

Veja Também

Comentários