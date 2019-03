Gasolina sobe em 25 Estados, diz ANP; valor médio avança 0,59% no País

CINEMA Confira as estreias da semana nos cinemas

VIAGEM Senador Nelsinho Trad embarca no domingo para os EUA com o presidente Jair Bolsonaro

INTERNACIONAL Queremos negociar comércio com Reino Unido e também com UE, diz Trump

PALESTRA Associação Comercial realiza evento especial para mulheres com master trainer Karim Khoury

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS Deputados estaduais destacam ações em defesa do consumidor

Enquete

Recentemente o presidente Jair Bolsonaro postou um video de cunho pornográfico em sua rede social, que repercutiu internacionalmente, afirmando que o video era "a representação do Carnaval no Brasil". Qual sua opinião sobre a atitude do presidente?

Concordo com o presidente. É necessário mostrar à população sobre o "outro lado" do Carnaval no País. Discordo do presidente. Além de ridicularizar a imagem da nação, a tentativa de divulgar o video aparenta ser uma forma de revidar as críticas ao seu governo durante o Carnaval deste ano. Votar Resultados