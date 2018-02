Gasolina sobe em 19 Estados e no DF, afirma ANP

O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros subiu em 19 Estados e no Distrito Federal na semana passada, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. Em sete Estados houve recuo nos preços médios do combustível derivado de petróleo.

Na média nacional, houve alta nos postos de 0,55%, de R$ 4,198 para R$ 4,221 o litro entre a semana passada e a anterior. Em São Paulo, maior consumidor do País e com mais postos pesquisados, o litro da gasolina subiu 0,32% na semana passada, de R$ 4,006 para R$ 4,019, em média. No Rio de Janeiro, o combustível saiu de R$ 4,651 para R$ 4,661, em média, alta de 0,22%. Em Minas Gerais, a queda no preço médio da gasolina foi de 0,05%, com o valor passando de R$ 4,423 para R$ 4,421 o litro.