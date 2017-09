Gasolina sobe em 14 Estados e no DF, diz ANP; no Brasil, alta é de 0,13%

O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros subiu em 14 Estados brasileiros no Distrito Federal na semana passada, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. Os reajustes ocorreram antes do repasse aos postos da série de aumentos dos preços do combustível pela Petrobras às distribuidoras, iniciada em 31 de agosto, com alta acumulada de 11,1%.

Na média nacional, a alta na semana passada foi de 0,13%, para R$ 3,778 o litro. Em outros 11 Estados brasileiros o preço da gasolina recuou e no Paraná houve estabilidade ante o levantamento da semana anterior

Em São Paulo, maior consumidor do País, o litro da gasolina subiu 0,65% na semana passada, de R$ 3,554 para R$ 3,577, em média.

Em Minas Gerais houve aumento médio no preço gasolina de 1,41%, de R$ 3,815 para R$ 3,869 o litro.

No Rio de Janeiro, o combustível saiu de R$ 4,182 para R$ 4,135, em média entre os períodos, queda de 1,12%.

