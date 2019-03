Garrido: economia com proposta a militares nos 3 primeiros anos é de R$ 2,29 bi

A proposta de reforma dos militares, que inclui mudanças nas regras de aposentadoria e reestruturação das carreiras, vai gerar economia de R$ 2,29 bilhões entre 2020 e 2022, informou o assessor especial do Ministério da Defesa, general Eduardo Garrido. Segundo ele, em nenhum ano haverá custo com a reestruturação maior que a economia com a mudança nas regras previdenciárias.

No primeiro ano, a despesa extra será de R$ 4,5 bilhões, enquanto o incremento na receita será de R$ 5,3 bilhões. No segundo ano, o gasto aumenta em R$ 6,3 bilhões, e as receitas, R$ 7,2 bilhões. No terceiro ano, a despesa sobe em R$ 8,2 bilhões, e as receitas, R$ 8,9 bilhões.