Garagens de ônibus estão fechadas em toda a Região Metropolistana de Porto Alegre

As cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre não contam com trânsito de ônibus nesta sexta-feira, dia de greve geral nacional contra as reformas do governo Michel Temer. As garagens estão com suas saídas bloqueadas por manifestantes ligados a movimentos sindicais.

Mais cedo, na capital gaúcha, manifestantes e guardas municipais entraram em confronto em frente à Prefeitura.

Há passeatas e bloqueios em outros pontos do centro da cidade e também em diversos bairros.

No bairro Praia de Belas, próximo à região central, juízes do Trabalho, defensores públicos e promotores fizeram uma caminhada contra as reformas da Previdência e Trabalhista.

No Bom Fim, municipários se reuniram em frente ao hospital de Pronto Socorro, interrompendo o trânsito. Muitas agências bancárias estão fechadas.

O movimento na cidade é muito abaixo do normal para uma sexta-feira. Pelo Estado também ocorrem manifestações.

