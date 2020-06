G-7, FMI e Banco Mundial vão rever pagamento de dívidas de países de baixa renda

Após se reunir virtualmente com ministros de Finanças do G-7, o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, emitiu nota nesta quarta-feira, 3, dizendo que o grupo vai trabalhar em cooperação com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e com o Banco Mundial para reprogramar pagamento de dívidas de países de baixa renda em meio à crise trazida pelo novo coronavírus.

Mnuchin disse que o G-7 deve se reunir regularmente para "melhorar a sustentabilidade da dívida desses países, e afirmou que espera "progressos significativos" já na reunião de julho.