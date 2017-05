Fundo só investirá na Oi após regra de intervenção

O fundo de investimentos Cerberus, representado no Brasil pela RK Partners, disse a integrantes do governo que pretende investir R$ 7 bilhões na Oi, mas quer a garantia de que uma intervenção pode ser decretada caso seja necessário. A Oi está em recuperação judicial e acumula dívida de R$ 65 bilhões.

Os executivos do fundo fizeram uma peregrinação em Brasília para apresentar a proposta e tiveram reuniões com membros do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Ministério da Fazenda.

Embora seja a terceira reunião do Cerberus com integrantes do governo, esta é a primeira vez que o fundo apresenta uma proposta financeira. O plano ainda não foi formalmente apresentado à operadora.

O Estadão/Broadcast apurou que o fundo deixou claro que apoia a publicação do projeto de lei e da medida provisória que permitam uma intervenção na Oi. Uma outra fonte, porém, disse que Cerberus está disposto a injetar o dinheiro mesmo sem a intervenção. Porém, avalia que a publicação do projeto de lei e da medida provisória que tratam da Oi dariam mais segurança a esse plano.

Embora a Anatel tenha apresentado a minuta do projeto de lei e da medida provisória há mais de duas semanas, ainda há dúvidas e divergências entre as diversas áreas do governo sobre os termos das duas propostas.

O Ministério da Fazenda teme abrir um precedente para todas as empresas em dificuldades financeiras. Já a Casa Civil defende um marco que sirva para todas as concessões, autorizações e permissões de diversos setores de infraestrutura. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

