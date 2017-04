Fundador da CVC faz palestra nesta terça em Porto Seguro

O encontro será realizado no dia 25 de Abril, às 10h, no SENAC / Reprodução

O encontro com o fundador e atual presidente do Conselho de Administração da CVC está marcado para a próxima terça-feira, 25, no Senac da cidade baiana.

Liderada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Porto Seguro Convention Bureau e com o SEBRAE, a iniciativa faz parte de uma série de encontros mensais com personalidades nacionais que compartilham com as lideranças locais suas visões e ideias.

O encontro será realizado no dia 25 de Abril, às 10h, no SENAC, mediante inscrição prévia por meio do [email protected]

