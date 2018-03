Fundador da CVC é afastado do conselho

Fundador da rede de agências de turismo CVC, Guilherme Paulus, afastou-se da presidência do conselho de administração da empresa, informou a companhia nesta terça-feira, 6, por meio de fato relevante. Segundo a nota, Paulus é acionista de uma das empresas investigadas na Operação Descarte, deflagrada na semana passada. O vice-presidente do colegiado, Silvio José Genesini Junior, assumiu o posto temporariamente. A companhia afirmou ainda que não tem relação com a CVC Tur, empresa supostamente investigada na Operação Descarte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.