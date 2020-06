Fundação do Trabalho começa a semana com oferta de 93 vagas em Campo Grande

Funtrab está localizada na Rua 13 de maio, nº 2.773 - Arquivo

A Funtrab (Fundação do Trabalho) está com oferta de 93 vagas de empregos em Campo Grande nesta segunda-feira (1°). Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, procurar a agência pública de empregos é uma boa oportunidade de recolocação.

Há oportunidades para assistente de vendas (2); auxiliar de contabilidade (2); costureira de máquinas industriais (5); farmacêutico (1); marceneiro (3); motorista de caminhão (1); serralheiro industrial (6) e vendedor (16); vigia noturno (2), entre outras.

Os interessados devem comparecer na agência de emprego, localizada na Rua 13 de maio, nº 2.773, no Centro. O horário de funcionamento é das 7h30 às 17h30. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.