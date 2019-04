Funcionários da Ford aprovam acordo sobre fechamento de fábrica no ABC

Os trabalhadores da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, aprovaram hoje (30), em assembleia, um acordo com a empresa. Segundo nota da montadora, será oferecido um plano de demissão incentivada que vai oferecer compensação financeira para os trabalhadores.

A montadora anunciou em fevereiro que vai fechar a fábrica na cidade devido à decisão da matriz norte-americana de deixar o segmento de caminhões. Após negociações entre a Ford e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, chegou-se ao acordo apresentado hoje aos funcionários da unidade.

Os valores serão determinados com base no tipo de contrato de cada trabalhador, o tempo de serviço e uma possível contratação futura, caso a fábrica seja vendida. A empresa vai oferecer ainda apoio psicológico e cursos de requalificação profissional, em parceria com o sindicato.

Desde o anúncio, a montadora e o governo estadual buscam um comprador para a unidade, reduzindo dessa forma o impacto do fechamento. Segundo o sindicato, a fábrica emprega cerca de 4 mil pessoas. Além da linha de caminhões, a empresa está descontinuando as linhas Cargo, F-4000, F-350 e Fiesta.

A Ford tem mais duas fábricas no Brasil, uma em Camaçari (BA) e outra em Taubaté (SP).