Funai diz que fez acordo com índios e liberou pessoas retidas em aldeia no PA

A Fundação Nacional do Índio (Funai) informou que conseguiu chegar a um acordo com um grupo de indígenas da aldeia kararaô, dando fim à retenção de um grupo de servidores da fundação e de funcionários da concessionária Norte Energia que foram impedidos de deixar a região.

A fundação não informou quantas pessoas foram retidas pelos índios. O grupo participava de uma reunião anual com um subcomitê da terra indígena Kararaô, dos povos Kayapó, na qual eram tratados os temas ligados ao atendimento de condicionantes, devido ao impacto causado pela hidrelétrica de Belo Monte, erguida entre Altamira e Vitória do Xingu, no Pará.

Segundo a Funai, as pessoas foram liberadas para voltar para casa, mas devido ao horário, ficarão na aldeia nesta noite e sairão na manhã deste sábado (30) com uso de pequenos barcos, as voadeiras.

O acordo, de acordo com a Funai, incluiu a apresentação de um documento da Norte Energia, "comprometendo-se a entregar os bens pendentes e a continuidade das atividades".