Fuga do coronavírus nas grandes cidades aquece mercado de locação de casas de alto padrão em Campo Grande

Outro ponto levantado pelo empresário foi que muitas pessoas que antes da pandemia queriam comprar um imóvel de alto padrão acabaram esperando e resolveram alugar imóveis térreos - Foto: Ilustração

A procura por casas mobiliadas e até imóveis térreos em Campo Grande teve crescimento de até 60% após o início da pandemia do coronavírus. O fato de a Capital ainda ser uma cidade com número de casos considerado baixo da doença diante de outras regiões do País, está ocorrendo uma migração de pessoas de grandes centros e até do exterior que resolveram passar este período de tensão aqui.

Este crescimento na demanda foi notado até mesmo pelo secretário de Saúde do Estado, Geraldo Resende que afirmou que "o avanço da pandemia de coronavírus (Covid-19) no Brasil tem trazido sul-mato-grossenses que moravam em outros estados de volta para Mato Grosso do Sul".

Em live nas redes sociais do Governo do Estado na semana passada, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, falou que todos os sul-mato-grossenses que voltarem ao Estado em busca de atendimento médico terão assistência garantida. "Nenhum deixará de ser atendido", garantiu.

O aquecimento do mercado de locação de imóveis de alto padrão é confirmado pelo empresário Rafael Black, da imobiliária Black Imóveis. Ele diz que desde o início da pandemia, o setor teve um aumento na procura por casas e casas mobiliadas para aluguel. "Muitas pessoas que moravam em apartamentos onde as áreas comuns estão fechadas fizeram esta opção de mudança. Este público está procurando casas em condomínios onde as crianças possam brincar, que tenham áreas de lazer. O crescimento na busca por tipo de imóvel ficou em até 60%", enfatizou o empresário.





O empresário Rafael Black

Ele destaca que a maior demanda é de campo-grandenses que moravam no exterior e também em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. "Tenho clientes de Campo Grande que moravam em Barcelona e Madri voltaram para a Capital até a pandemia passar. Eles optaram por alugar imóveis mobiliados. Outras são de grandes centros que aproveitaram que os filhos não estão tendo aulas e voltaram para poder passar tudo aqui onde tem menos casos da Covid-19 e o comercio está aberto", acrescentou.

Compras - Outro ponto levantado pelo empresário foi que muitas pessoas que antes da pandemia queriam comprar um imóvel de alto padrão acabaram esperando e resolveram alugar imóveis térreos. "As pessoas que iriam comprar imóvel deram segurada e ai estão procurando aluguel", salientou.

Mesmo assim ele destaca que neste período de crise também surgiram outros clientes querendo investir em imóveis. "O mercado está aquecido os preços não recuaram e apareceram novos clientes interessados em adquirir imóveis", ressaltou.

O empresário está otimista e acredita que o setor imobiliário é um dos poucos segmentos que vão se beneficiar neste momento de crise. "Acredito que mais à frente as pessoas irão vender mais imóveis e prevemos um avanço do mercado. Com isso as imobiliárias que estiverem estruturadas irão crescer", finalizou.

O empresário Fernando Moya ,que também atua no segmento imobiliário na FTX, destaca que essa tendência de troca de apartamentos por casas, vem sendo sentida no setor. "Existe realmente uma busca de pessoas que moravam em apartamentos a demanda por um local maior, e ainda por casas para ter mais lazer e espaço de conforto", salientou. Ele mesmo, antes do início da pandemia trocou a vida na cidade por a tranquilidade de uma casa em um condomínio mais distante da Capital.

"Quem tem mais condições ainda está alugando ou comprando chácaras próximas a Capital para ter um lugar com mais tranquilidade e lazer, principalmente quem tem filhos pequenos. A vida vai mudar e todos estão buscando maior conforto neste período", concluiu.