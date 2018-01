Frigol assume sua 6ª unidade, em Juruena (MT)

A expectativa é iniciar os abates na segunda quinzena de fevereiro - Foto: Frigol S.A.

A Frigol S.A., quarta maior indústria frigorífica do Brasil, está assumindo uma unidade em Juruena (noroeste de Mato Grosso), com capacidade para 1.000 bovinos/dia.





“Com esse investimento, a empresa passa a atuar no estado com o maior rebanho bovino do país e aumenta sua capacidade total de abate para 80 mil cabeças/mês”, informa o CEO Luciano Pascon.

Este é o segundo investimento da Frigol em apenas dois meses. Em novembro de 2017, a empresa incorporou uma planta em Cachoeira Alta (GO). Juruena é sua 6ª unidade, incluindo duas em Lençóis Paulista (SP) – uma de bovinos e uma de suínos; e duas no Pará (São Félix do Xingu e Água Azul do Norte). Com as novas plantas, o faturamento da empresa crescerá 60%, alcançando R$ 2,4 bilhões em 2018.

A Frigol está investindo R$ 10 milhões na unidade de Juruena, especialmente em infraestrutura (equipamentos e máquinas) e insumos. Estão sendo gerados 450 empregos diretos, número que deve chegar a 600 em seis meses. A expectativa é iniciar os abates na segunda quinzena de fevereiro.

“A planta de Juruena é moderna e será preparada para habilitação para os mais importantes mercados mundiais, como União Europeia, Estados Unidos e Rússia”, complementa Luciano Pascon, destacando a vocação do noroeste de Mato Grosso.

A pecuária é a atividade mais importante da região e Juruena está na rota do transporte de gado. O abate até então era feito em frigoríficos mais distantes e agora será feito localmente. “Nosso interesse principal são os bovinos de boa genética, especialmente machos castrados, animais jovens e novilhas, que se enquadram perfeitamente em nossas linhas de carnes de alto valor agregado”, destaca Pascon. “Além disso, estamos motivados pelos projetos de logística em andamento naquela região do estado, sem dúvida um incentivo adicional para o nosso investimento”.

A Frigol fechou 2017 com receita bruta de R$ 1,5 bilhão. As exportações representam cerca de 22% do faturamento da empresa. Com as unidades de Cachoeira Alta (GO) e Juruena (MT), a empresa passa a gerar 3.000 empregos diretos e ter unidades em quatro estados. Mais informações: www.frigol.com.br