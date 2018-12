Frete: AGU estuda como reverter decisão que suspendeu multas

A Advocacia Geral da União (AGU) informou nesta sexta-feira, 7, que "estuda a melhor estratégia jurídica" para reverter a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, que suspendeu a aplicação de multas por descumprimento da tabela de preços mínimos do frete rodoviário até que a Corte se pronuncie sobre a constitucionalidade da fixação de preços.

A decisão de Fux foi tomada a partir de uma provocação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A entidade argumentou que as multas não poderiam ser aplicadas, pois a tabela não foi estabelecida conforme o rito determinado pela lei que criou a política de preços mínimos para o frete rodoviário.

Por causa da decisão de Fux, os caminhoneiros passaram a discutir uma possível paralisação. Mensagens que circulam nos grupos de WhatsApp no início da noite falam em iniciar o movimento na noite de domingo.