Freitas diz que BPC e aposentadoria rural serão mantidas no relatório da CCJ

O relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), afirmou nesta terça-feira, 2, que as mudanças propostas pelo governo no benefício assistencial para a baixa renda (BPC) e na aposentadoria rural serão mantidas no texto, segundo seu parecer. Ele disse que pretende se manifestar sobre o tema, mas que qualquer iniciativa para subtrair as propostas da reforma precisará ser levada a cabo na comissão especial.

Freitas participou nesta terça de reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a bancada do PSL. Segundo ele, a ideia do ministro é acabar com o distanciamento que ainda pode existir após rusgas entre o Palácio do Planalto e o Congresso.