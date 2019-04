Francischini diz que sabatina de Guedes na CCJ deve durar de 6 a 8 horas

O presidente da Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ) da Câmara, Felipe Francischini (PSL-PR), afirmou que a sabatina do ministro da Economia, Paulo Guedes, na quarta-feira, 3, no colegiado deve durar de 6 a 8 horas. A audiência do economista na Câmara está agendada para as 14 horas. Guedes será questionado pelos parlamentares sobre detalhes da 'Nova Previdência'.

Francischini participa nesta manhã de uma de uma palestra com o economista Bernard Appy, na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre a reforma tributária.

Outros parlamentares do Congresso também foram convidados para acompanhar a palestra.