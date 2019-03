Francischini anuncia delegado Marcelo Freitas como relator da PEC da Previdência

O delegado Marcelo Freitas (PSL-MG) será o relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ). O anúncio foi feito pelo presidente do colegiado, Felipe Francischini (PSL-PR).

"Houve um grande entendimento com (presidente da Câmara, Rodrigo) Maia sobre a prioridade em relação à Previdência. Nossa decisão foi o delegado Marcelo Freitas, O delegado tem um currículo invejável. Será um relatório técnico", afirmou Francischini.

Assim que foi definido o nome do delegado para a relatoria, o presidente da CCJ reafirmou a ida do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao colegiado na próxima quarta-feira (3/4). Guedes havia desistido da audiência após receber críticas internas do PSL e havia anunciado que só iria à comissão depois da escolha do relator. "Vamos manter o calendário e votar no dia 17 (de abril) o relatório", afirmou o presidente da CCJ.

"É muito importante a fase que vamos enfrentar na CCJ. Na próxima quarta-feira, estaremos todos aqui", afirmou o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. "O dia que for aprovada aqui na CCJ, a bolsa sobe, o País se alegra", completou.

Além de Francischini e Onyx, participaram da reunião que definiu o nome do relator o delegado Waldir (GO), líder do PSL na Câmara, a deputada Bia Kicis (PSL-DF), vice-presidente da CCJ; o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho.

A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), disse que o nome foi um consenso e que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi consultado.

"Havia vários nomes preparados para isso", disse ela, acrescentando, no entanto, que o currículo de Freitas era excepcional. Ela disse ainda que havia opções em outros partidos, mas que a decisão se guiou por critérios técnicos.