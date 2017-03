Fóruns Estadão vai debater Previdência

A reforma da Previdência será o tema de mais um evento da série Fóruns Estadão, que será realizado na quinta-feira, 9, no auditório do jornal O Estado de S. Paulo. Com a presença do secretário da Previdência, Marcelo Caetano, estudiosos, representantes dos empregados e dos trabalhadores vão debater as propostas de mudanças no sistema previdenciário brasileiro na busca do equilíbrio nas contas para garantir o pagamento das aposentadorias e pensões no futuro. Também é esperada a presença do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O auditório do jornal fica na Av. Eng. Caetano Álvares, 55. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no www.estadaoeventos.com.br/previdencia.

