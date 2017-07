Focus: IGP-DI para 2017 permanece em -0,86%

O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 30m pelo Banco Central, mostrou que a mediana das projeções do IGP-DI de 2017 seguiu em -0,86% da última semana para esta. Há um mês, estava em +0,34%. Para 2018, a projeção seguiu em +4,50%, mesmo valor de quatro semanas atrás.

Calculados pela Fundação Getulio Vargas (FGV), os Índices Gerais de Preços (IGPs) são bastante afetados pelo desempenho do dólar e pelos produtos de atacado, em especial os agrícolas.

Outro índice, o IGP-M, que é referência usual para o reajuste dos contratos de aluguel, foi de -0,28% para -0,59% nas projeções dos analistas para 2017. Quatro levantamentos antes, estava em +0,58%. No caso de 2018, o índice seguiu em +4,50%, mesmo patamar de um mês atrás.

Já a mediana das previsões para o IPC-Fipe de 2017 seguiu em +3,37% no Focus. Um mês antes, a mediana das projeções do mercado para o IPC era de +3,42%. Para 2018, a projeção do IPC-Fipe permaneceu em +4,49%, ante +4,50% de um mês antes.

