Fluxo total em fevereiro até dia 15 está negativo em US$ 3,141 bilhões

O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Tulio Maciel, informou nesta sexta-feira, 17, que o fluxo cambial total do País está negativo em US$ 3,141 bilhões em fevereiro até o dia 15. O valor é resultado de saídas líquidas de US$ 3,420 bilhões pela via financeira e de entradas líquidas de US$ 279 milhões pela conta comercial.

Na conta financeira, houve no período entradas de US$ 19,500 bilhões e saídas de US$ 22,920 bilhões do País. Na área comercial, as exportações atingiram US$ 5,485 bilhões e as importações somaram US$ 5,207 bilhões. No caso específico das exportações, foram US$ 1,099 bilhão de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,727 bilhão de Pagamento Antecipado de Exportação (PA) e US$ 2,659 bilhões das demais operações.

Maciel informou ainda que os bancos tinham posição vendida no mercado à vista de câmbio de US$ 23,848 bilhões em 15 de fevereiro. No fim de janeiro, esta posição estava em US$ 20,693 bilhões.

