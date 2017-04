Fluxo total de veículos nas estradas pedagiadas cresce 1,7% em março, diz ABCR

O fluxo de veículos nas estradas pedagiadas do Brasil cresceu 1,7% em março na comparação com fevereiro considerando dados livres de ajustes sazonais, segundo a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e a Tendências Consultoria Integrada. Nessa mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves nas rodovias concedidas aumentou 1,8%, enquanto o de pesados caiu 1%. "O crescimento do índice total é um resultado ditado pela alta de veículos leves, ambos em termos dessazonalizados", diz Alessandra Ribeiro, economista da Tendências.

Ao comparar março deste ano com o mesmo mês do ano passado, o índice total caiu 0,8%. Nessa mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves e pesados apresentou queda de 0,8% e 0,7%, respectivamente.

Nos últimos 12 meses, o movimento de veículos nas rodovias concedidas registrou retração de 3,5%. Considerando essa mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves caiu 2,9%, e o de pesados, 5,2%.

No acumulado do primeiro trimestre, o fluxo total de veículos caiu 1,3% na comparação com o mesmo período de 2016, de acordo com a ABCR. Nessa mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves caiu 1%, e o de pesados, caiu 2,6%.

"Quando observamos a evolução trimestral do indicador total, nota-se uma tendência de desaceleração do ritmo de queda, o que sugere uma trajetória de acomodação em curso e abre espaço para a concretização da nossa expectativa de moderado crescimento em 2017. Contudo, cabe enfatizar que o indicador continua suscetível a movimentos erráticos no curto prazo, diante da atual debilidade da demanda doméstica", afirma Alessandra, da Tendências.

