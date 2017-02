Fluxo de veículos nas estradas cresce 1% em janeiro ante dezembro, diz ABCR

O fluxo total de veículos nas estradas pedagiadas cresceu 1,0% em janeiro na comparação com dezembro, com ajuste sazonal, o terceiro registro consecutivo de expansão, de acordo com os dados da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) em conjunto com a Tendências Consultoria Integrada. Em 12 meses, contudo, o índice acumula queda de 3,1%.

Em janeiro, o aumento foi determinado pela alta de 1,6% do movimento de veículos leves, enquanto o fluxo de veículos pesados caiu 2,3%, interrompendo a série de resultados positivos. A abertura do acumulado em 12 meses mostra ainda recuo do fluxo de veículos leves (2,3%) e também no de pesados (5,4%).

No confronto com janeiro de 2016, a elevação foi de 0,3%, com crescimento de 1,0% no fluxo de veículos leves e queda de 2,3% no movimento de pesados.

"Em 2017, esperamos que o índice total apresente tendência favorável, embora ainda esteja suscetível a oscilações diante da debilidade da demanda doméstica", comenta o economista da Tendências Rafael Bacciotti.

Estados

O fluxo total de veículos pelas estradas pedagiadas em janeiro cresceu nos três Estados que compõem o índice da ABCR, que mede as passagens nas praças de pedágio. O destaque ficou com o Rio de Janeiro com expansão de 2,3% na comparação com dezembro de 2016, descontados os ajustes sazonais. Na mesma base de comparação, a circulação de veículos leves nas estradas fluminenses avançou 2,7% enquanto o dos pesados recuou 1%.

Na comparação com janeiro de 2017, o fluxo total de veículos nas estradas do Rio subiu 01%. A movimentação dos leves cresceu 1,4% e o dos pesados caiu 7,4%. Nos últimos 12 meses o fluxo total de veículos no Estado recuou 2,8%, o dos leves caiu 1,6% e dos pesados encolheu 9%.

No Paraná, o índice ABCR de atividade avançou 1,9% em janeiro na comparação com dezembro de 2016, livre dos efeitos sazonais, a circulação dos leves avançou 3,4% e o dos pesados caiu 1,6%.

Em São Paulo, o fluxo total de veículos cresceu 0,2% na comparação com dezembro. O dos leves cresceu 1% e o dos pesados caiu 2,8%.

Veja Também

Comentários