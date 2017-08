Fluxo de veículos nas estradas cresce 0,1% em julho ante junho, mostra ABCR

O fluxo de veículos pelas estradas brasileiras administradas pela iniciativa privada fechou praticamente estável em julho em relação a junho, com um ligeiro crescimento de 0,1% já descontados os efeitos sazonais. É o que mostra o levantamento dos números de passagens pelas praças de pedágios, feito pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e compilados pela Tendência Consultoria Integrada.

Na mesma base de comparação, as passagens de veículos leves pelos postos de pedágios também registraram crescimento de 0,1% livre dos efeitos sazonais. O número de veículos pesados que circularam pelas estradas pedagiadas em julho cresceu 1,1% em relação a junho, com ajuste sazonal.

"A sequência de resultados positivos evidencia o quadro de reação do desempenho do fluxo total de veículos, dinâmica que deve se prolongar no ano, em linha com a melhora do ambiente macroeconômico", afirma Alessandra Ribeiro, diretora da Tendências Consultoria.

A economista complementa que, no caso dos veículos leves, a recuperação dos rendimentos reais, beneficiada pela redução da inflação a menores patamares, e a redução do endividamento das famílias são fatores que devem contribuir para que o indicador sustente a trajetória de melhora ao longo dos próximos resultados.

Já o desempenho dos pesados apresenta sinais de moderada reação. "Tal processo converge com a melhora de dinamismo da produção industrial, processo que deve ganhar tração ao longo do ano, apesar do indicador continuar suscetível às oscilações no curto prazo", prevê Alessandra.

Ao comparar julho com o mesmo mês do ano passado, o índice total cresceu em 2,4%. O fluxo de veículos leves subiu 2,1% e o fluxo de pesados 3,1%. Nos últimos 12 meses, o fluxo total acumulou queda de 1,5%. Nessa mesma base de comparação, o fluxo de leves caiu 0,8% e o fluxo de pesados 3,7%.

Por fim, no acumulado do ano até julho o fluxo total de veículos nas rodovias concedidas acumulou crescimento de 0,6%. O fluxo de veículos leves aumentou 1,3%, enquanto o fluxo de pesados retraiu 1,4%.

