Fluxo cambial total no ano até 31 de março é positivo em US$ 1,969 bilhão

Com a entrada de dólares no mês de março, o fluxo cambial voltou a ficar positivo no acumulado do ano. Dados apresentados nesta quarta-feira, 5, pelo Banco Central mostram que o País acumulou US$ 1,969 bilhão em ingresso líquido no acumulado dos três primeiros meses do ano. Com isso, é invertida a tendência de saída que prevaleceu no primeiro bimestre, quando US$ 908 milhões deixaram o País.

Toda a entrada de dólares no ano veio pela balança comercial, que gerou entrada líquida de US$ 14,181 bilhões. Na conta financeira, houve saída líquida de US$ 12,212 bilhões no acumulado de três meses. O número mostra aceleração da tendência já vista em janeiro e fevereiro, quando ingressaram US$ 5,633 bilhões pela via comercial e saíram US$ 6,541 bilhões pelo canal financeiro.

Veja Também

Comentários