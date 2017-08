Fluxo cambial total em julho até dia 28 é negativo em US$ 2,630 bilhões, diz BC

Depois de registrar saídas líquidas de US$ 4,301 bilhões em junho, o fluxo cambial do País está negativo em US$ 2,630 bilhões em julho até o dia 28, informou nesta quarta-feira, 2, o Banco Central. Este valor corresponde a quase todo o movimento do mês passado, sendo que ainda não foi contabilizado apenas o fluxo referente à última segunda-feira, dia 31.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 5,402 bilhões em julho até o dia 28. Isso é resultado de entradas no valor de US$ 30,255 bilhões e de retiradas no total de US$ 35,656 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de julho até o dia 28 é positivo em US$ 2,771 bilhões, com importações de US$ 11,793 bilhões e exportações de US$ 14,564 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,419 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 4,377 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 7,768 bilhões em outras entradas.

No ano

O fluxo cambial do ano até o dia 28 de julho ficou positivo em US$ 4,845 bilhões. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 9,059 bilhões.

A retirada de dólares pelo canal financeiro neste ano até 28 de julho foi de US$ 29,456 bilhões. Este resultado é fruto de entradas no valor de US$ 272,291 bilhões e de envios no total de US$ 301,747 bilhões.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 28 de julho ficou positivo em US$ 34,300 bilhões, com importações de US$ 78,198 bilhões e exportações de US$ 112,498 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 17,188 bilhões em ACC, US$ 31,144 bilhões em PA e US$ 64,167 bilhões em outras entradas.

Na semana

O fluxo cambial da quarta semana de julho (de 24 a 28) ficou positivo em US$ 251 milhões, informou o BC. A saída líquida de dólares pelo canal financeiro no período foi de US$ 1,148 bilhão, resultado de entradas no valor de US$ 8,570 bilhões e de envios no total de US$ 9,718 bilhões.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 1,399 bilhão, com importações de US$ 3,172 bilhões e exportações de US$ 4,570 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 705 milhões em ACC, US$ 1,274 bilhão em PA e US$ 2,592 bilhões em outras entradas.

Swap cambial

Após prejuízo de R$ 546 milhões com sua posição em swap cambial em junho, o Banco Central registrou resultado positivo de R$ 4,586 bilhões em julho até o dia 28 com estes contratos pelo critério caixa. O valor exprime quase todo o resultado do mês passado, já que os dados do BC somente não incluíram o valor referente à última segunda-feira.

Pelo conceito de competência, houve ganhos de R$ 5,129 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1. O estoque de swaps cambiais do BC está atualmente na casa de US$ 27,7 bilhões.

O BC registrou ainda no período perdas de R$ 53,376 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Entram nesse cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.

O resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou negativo em R$ 58,980 bilhões em julho até dia 28. Já o resultado das operações cambiais no período ficou no negativo em R$ 53,851 bilhões. Atualmente, as reservas internacionais estão na casa dos US$ 381 bilhões.

No acumulado de 2017 até 28 de julho, o Banco Central registra resultado positivo de R$ 3,845 bilhões com os contratos de swap pelo critério caixa. Pelo conceito de competência, houve ganhos de R$ 8,466 bilhões.

O BC obteve perdas de R$ 16,255 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais no acumulado do ano. Já o resultado líquido das reservas ficou negativo em R$ 78,062 bilhões e o resultado das operações cambiais no período foi negativo em R$ 69,596 bilhões.

O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hegde ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.

Veja Também

Comentários