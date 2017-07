Fluxo cambial total em julho até dia 21 é negativo em US$ 2,885 bilhões, diz BC

Depois de registrar saídas líquidas de US$ 4,301 bilhões em junho, o fluxo cambial do País está negativo em US$ 2,885 bilhões em julho até o dia 21, informou nesta quarta-feira, 26, o Banco Central (BC).

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 4,257 bilhões no período. Isso é resultado de entradas no valor de US$ 21,681 bilhões e de retiradas no total de US$ 25,939 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de julho até o dia 21 é positivo em US$ 1,373 bilhão, com importações de US$ 8,621 bilhões e exportações de US$ 9,993 bilhões.

Nas exportações, estão incluídos US$ 1,714 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 3,104 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 5,176 bilhões em outras entradas.

Total no ano

O fluxo cambial do ano até o dia 21 de julho ficou positivo em US$ 4,594 bilhões. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 9,845 bilhões.

A retirada de dólares pelo canal financeiro neste ano até 21 de julho foi de US$ 28,308 bilhões. Este resultado é fruto de entradas no valor de US$ 263,721 bilhões e de envios no total de US$ 292,029 bilhões.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 21 de julho ficou positivo em US$ 32,902 bilhões, com importações de US$ 75,026 bilhões e exportações de US$ 107,928 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 16,483 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 29,870 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 61,575 bilhões em outras entradas.

Swap cambial

Após prejuízo de R$ 546 milhões com sua posição em swap cambial em junho, o Banco Central registrou resultado positivo de R$ 5,125 bilhões em julho até o dia 21 com estes contratos pelo critério caixa.

