Florínea-Igarapava é ótima porta de entrada, diz Pátria

O Pátria Investimentos afirmou, por meio de nota, que o setor de concessões no Brasil atravessa uma fase de mudanças considerada "muito positiva" e que as Rodovias do Centro-Oeste Paulista (Florínea-Igarapava), arrematadas hoje pelo fundo, representam uma ótima porta de entrada para a estreia no setor.

"De modo geral, temos visto, no âmbito estadual ou federal, um esforço por parte do governo de oferecer aos investidores e operadores de infraestrutura condições de investimento atraentes, preservando o interesse dos usuários", diz, em nota, o sócio da área de infraestrutura do Pátria Investimentos, Felipe Pinto.

De acordo com o executivo, o Pátria montou uma equipe dedicada ao setor para avaliar a oportunidade de investimento nas Rodovias do Centro-Oeste Paulista. "Concluímos que seria uma excelente porta de entrada para estrearmos nesse setor e ficamos muito contentes com a conquista desse projeto." O Pátria ainda informa que, com o lote de rodovias, criará uma nova empresa para administrar os ativos.

Esse é o terceiro leilão de concessão em infraestrutura que a gestora participa. No ano passado, o Pátria arrematou dois lotes nos leilões de transmissão de energia da Aneel, dando origem à Argo Energia.

Com a inclusão da nova concessão, o portfólio do fundo III de infraestrutura passa a contar com seis empresas, incluindo Argo, Pare Bem, Odata, Tecnogera e Vogel.

O Pátria Infraestrutura III - Fundo de Investimentos em Participações venceu a disputa pela concessão das Rodovias do Centro-Oeste Paulista ao oferecer R$ 917,251 milhões pela primeira parcela da outorga do lote, um ágio de 130,89% em relação ao valor mínimo, de R$ 397,2 milhões.

Ao todo, a rodovia envolve investimentos de R$ 3,9 bilhões ao longo de 30 anos de concessão, sendo R$ 2,1 bilhões já nos primeiros oito anos de contrato. O lote engloba trechos da SP-266, SP-294, SP-322, SP-328, SP-330, SP-333 e SP-351. A concessão prevê oito praças de pedágio ao longo da extensão do lote, sendo quatro novas e outras quatro existentes.

Veja Também

Comentários