Em outra mensagem publicada nesta sexta-feira, 22, no Twitter, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que a aprovação da reforma da Previdência é a "única frente de batalha que deve ser aberta no momento" e disse que a governabilidade nos próximos quatro anos depende do sucesso da medida.

"A governabilidade durante os 4 anos de governo está diretamente ligada à aprovação da Nova Previdência. Essa é a única frente de batalha que deve ser aberta no momento, todas as outras atrapalham o Brasil", escreveu.

A declaração chega logo após o próprio Flávio dizer que Maia é "fundamental na articulação" da reforma. Os comentários ocorrem em meio a um mal-estar na relação entre o presidente da Câmara e a família Bolsonaro. Maia tem reclamado, entre outras coisas, de ataques direcionados a ele por parte da militância do capitão da reserva do Exército nas redes sociais.

Mais cedo, Maia afirmou que passaria praticar a "nova política" e que agora cabia ao presidente conseguir os votos necessários para a aprovação da Previdência. "Vou pautar a reforma quando o presidente entender que tem os votos", afirmou.

Maia também teria se irritado ao ser cobrado por Moro para acelerar a tramitação do pacote anticrime apresentado ao Congresso pelo ministro. O demista alegou que a prioridade da Mesa será a proposta de reforma da Previdência, e não as leis anticrime.