Flávio Bolsonaro: não se pode ter 'terceiro turno em torno de pauta que nos une'

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) disse nesta quarta-feira, 27, que a eleição já passou e que não se pode ter um "terceiro turno em torno de pauta que nos une". Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, o filho do presidente da República alertou que a consequência da radicalização no debate será uma reforma da Previdência sem efeito. "Não podemos radicalizar neste momento", disse nos minutos seguintes a um embate entre Guedes e o senador Paulo Paim (PT-RS).

Flávio Bolsonaro lembrou que ele próprio já foi contra a reforma no passado, mas mudou de posição "não por ser filho do presidente", mas porque "o avião está caindo", em alusão à imagem usada por Guedes para retratar a situação previdenciária.

"Não adianta ficar retaliando ou rachando quem trabalha contra o governo", disse. O senador disse ainda que a vinda de Guedes demonstra respeito com o Congresso.

Ele também defendeu debate sobre as propostas do governo para a Previdência, inclusive sobre o projeto dos militares, mas contestou quem disse que não há privilégios no serviço público em relação aos militares. "É tanto privilégio que não tem nenhum filho de senador ou desembargador querendo ser militar, ninguém quer subir morro e trocar tiro com bandido. Que privilégio é esse?", questionou.