O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) escreveu em seu Twitter que o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) "é fundamental na articulação para aprovar a Nova Previdência e projetos de combate ao crime". Segundo o senador, que é filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), Maia "está engajado em fazer o Brasil dar certo!".

A fala do filho mais velho do presidente acontece logo após um estranhamento entre o presidente da Câmara e irmão mais novo de Flávio, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ). Carlos havia publicado em seu Instagram que Rodrigo Maia andava "nervoso", em virtude da declaração de Maia de que o ministro da Justiça, Sergio Moro, "conhece pouco de política" e que não é mais que um "funcionário do presidente Bolsonaro".

Maia teria se irritado ao ser cobrado por Moro para acelerar a tramitação do pacote anticrime apresentado ao Congresso pelo ministro. Segundo Maia, a prioridade da Mesa será a proposta de reforma da Previdência, e não as leis anticrime.

O tuíte de Flávio Bolsonaro, que não costuma publicar muito nesta rede social, sinaliza para uma tentativa de pacificação entre a família Bolsonaro e o presidente da Câmara. Mais cedo, em entrevista ao Grupo Estado, Maia disse que é papel do presidente e seus ministros conseguir maioria para aprovar a reforma previdenciária.