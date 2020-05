Fitch rebaixa rating da Argentina de C para default restrito (RD)

A Fitch rebaixou nesta terça-feira, 26, o rating de longo prazo da Argentina de C para default restrito (RD) - (Foto: Divulgação)

A Fitch rebaixou nesta terça-feira, 26, o rating de longo prazo da Argentina de C para default restrito (RD). A agência diz em comunicado que isso acontece após as autoridades não pagarem juros sobre três bônus soberanos dentro do período de carência de 30 dias, que venceu no dia 22 de maio. Pelos critérios da Fitch, isso significa um default.

A agência aponta que o país continua a negociar com credores uma reestruturação abrangente de seus bônus regidos sob lei estrangeira.

Os credores privados rejeitaram a oferta inicial feita pelas autoridades em 16 de abril e já entregaram contrapropostas.

O governo estendeu o prazo da negociação até 2 de junho.

A Fitch lembra que as partes comentaram que houve avanços, mas também nota que existe incerteza sobre as perspectivas para um acordo.