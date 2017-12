Fitch: atraso na reforma evidencia riscos incorporados à perspectiva negativa

A agência de classificação de risco Fitch destaca em nota que "o atraso na reforma da Previdência evidencia riscos incorporados à nossa perspectiva negativa do rating BB do Brasil".

Para a agência, a janela de oportunidade para uma reforma significativa da Previdência antes da eleição de 2018 está se estreitando e novos atrasos ou diluições impõem riscos para a viabilidade do limite de gastos e estabilização da dívida no médio prazo. Além disso, acrescenta a Fitch, tal situação representa riscos potenciais para a confiança do mercado e para o processo de recuperação econômica no curto prazo.