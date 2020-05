Firjan: Confiança cai em maio ante abril e atinge menor nível desde dezembro/2015

O Índice de Confiança do Empresário Industrial Fluminense (Icei-RJ), calculado pela Federação das Indústrias do Rio (Firjan), caiu de 33,9 pontos em abril para 32,8 pontos em maio, informou a entidade empresarial - (Foto: Divulgação)

O Índice de Confiança do Empresário Industrial Fluminense (Icei-RJ), calculado pela Federação das Indústrias do Rio (Firjan), caiu de 33,9 pontos em abril para 32,8 pontos em maio, informou a entidade empresarial. O nível de maio é o segundo pior da série histórica do indicador, iniciada em 2010, ficando atrás apenas do registrado em dezembro de 2015 (32,7 pontos).

O Icei-RJ é medido numa escala de zero a 100. Leituras acima de 50 representam melhora ou otimismo e, abaixo, indicam piora ou pessimismo. A queda de maio ocorre depois de um tombo histórico em abril. Mês passado, o Icei-RJ tinha registrado queda de 25,5 pontos, a maior em um único mês.

Em nota, o gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart, creditou a nova queda aos resultados relacionados ao indicador de condições atuais da economia brasileira, do Estado e da empresa. "Mais uma vez os dados refletem os impactos e as incertezas provocados pela pandemia do coronavírus", diz a nota.

Segundo a Firjan, o indicador de Condições Atuais da pesquisa reduziu 5,7 pontos em relação a abril e fechou em 24,9 pontos. No acumulado de 2020, a queda foi de 31,3 pontos. Já o indicador de Expectativas para os próximos seis meses também registrou pessimismo ao fechar em 36,7 pontos, perto do mínimo histórico (35,6 pontos) de abril.

"O resultado é influenciado, principalmente, pela melhora nas expectativas relacionadas à empresa, que passou de 39,5 pontos em abril para 41,7 em maio", diz a nota da Firjan.