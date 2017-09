Fipezap: salas comerciais tem baixa de 0,46% no preço de do aluguel em agosto

O mercado de salas e conjuntos comerciais permanece sob pressão, com recuo nos preços médios de venda e locação em agosto, de acordo com pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O levantamento é feito com base nos anúncios no site Zap Imóveis e engloba escritórios de até 200 metros quadrados (m2) em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

O preço médio anunciado de venda dos imóveis comerciais recuou 0,19% em agosto na comparação com julho. No acumulado dos primeiros oito meses do ano, a retração já atingiu 2,46% , enquanto nos últimos 12 meses houve baixa de 3,79%.

Em agosto, a queda nos preços de venda foi puxada pelos resultados negativos de São Paulo (-0,32%), Rio de Janeiro (-0,10%) e Porto Alegre (-0,42%). Já na cidade de Belo Horizonte, houve alta de 0,36%.

Locação

O preço médio anunciado de aluguel das salas e conjuntos comerciais em agosto sofreu queda de 0,46% em comparação com julho. Nos primeiros oito meses do ano, a baixa atingiu 3,04%, enquanto no acumulado dos últimos 12 meses, a retração foi de 5,02%. Em agosto, tiveram queda nos preços de locação: Rio de Janeiro (-1,18%), São Paulo (-0,14%) e Belo Horizonte (-0,87%). Por sua vez, Porto Alegre registrou aumento de 0,21%.

Veja Também

Comentários