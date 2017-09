Fipe: relação etanol/gasolina cai a 67,21% na 3ª semana do mês em SP

A relação entre os preços do etanol e os da gasolina ficou praticamente inalterada na terceira semana do mês na capital paulista. De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), essa equivalência atingiu 67,21% no período, ficando pouco abaixo de 67,33% na segunda semana de setembro. A marca, porém, superou a de 66,99% registrada na penúltima semana de 2016.

Em outro levantamento da Fipe, relativo à terceira quadrissemana (últimos 30 dias terminados no último dia 22) do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) - que mede a taxa de inflação em SP - os combustíveis ficaram um pouco mais baratos.

A variação positiva do etanol desacelerou para 1,94% em relação à de 4,26% na segunda leitura de setembro, enquanto a da gasolina atingiu 2,46%, depois de 3,96%.

Com as altas menores no período, a taxa do grupo Transportes no IPC-Fipe arrefeceu para 0,67%, no confronto com 0,97% na segunda quadrissemana.

O IPC, por sua vez, apresentou um recuo sutilmente menos intenso, de 0,02%, na comparação com declínio de 0,04% na leitura passada. O resultado veio exatamente como o esperado pelo coordenador do IPC, André Chagas.

