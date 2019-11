Fintechs de crédito são 'sucesso absoluto', diz diretor do BC

As fintechs de crédito são "sucesso absoluto", avalia o diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, João Manoel Pinho de Mello. Em palestra no seminário Fintechs e Blockchain: Oportunidades para os Mercados Financeiros, na FGV, no Rio, ele afirmou nesta segunda-feira, 11, que há mais de 20 pedidos para autorização de sociedades de crédito direto (SCD) no Departamento de Organização do Sistema Financeiro do BC.

A autoridade monetária já concedeu licenças a dez SCD e quatro Sociedades de Crédito Entre Pessoas (SEP). "Se você olhar ao redor do mundo, a concessão de licenças bancárias, isso é algo quase inédito, num período tão curto de tempo", afirmou o diretor.

Ambas as sociedades foram disciplinadas pela Resolução 4656/18, que disciplina a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica e estabelece os requisitos e os procedimentos para autorização para funcionamento, transferência de controle societário, reorganização societária e cancelamento da autorização dessas instituições.

Financiamento imobiliário

Ao comentar as medidas de incentivo à eficiência do sistema financeiro nacional, Mello disse que a utilização de outros indexadores, além da Taxa Referencial (TR), em contratos de financiamento imobiliário no mercado brasileiro é importante para viabilizar a securitização, fundamental para que o Brasil alcance a penetração de seus pares emergentes nesse espectro.