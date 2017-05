Financiamentos de veículos caem 12,3% em abril ante abril de 2016, diz B3

O número de veículos novos que foram financiados em abril caiu 12,3% ante igual mês do ano passado, para 125.214 unidades, em soma que considera automóveis, comerciais leves, motos e veículos pesados. O levantamento é da B3, empresa que resultou da fusão entre a BM&FBovespa e a Cetip.

Na comparação com março, os financiamentos também tiveram queda, de 23,2%, desempenho influenciado principalmente pelo menor número de dias úteis em abril, que contou com dois feriados e uma greve geral. Com os resultados, o primeiro quadrimestre terminou com queda de 8,5% em relação a igual período de 2016, para 534.926 unidades.

Já os financiamentos de veículos usados seguem em alta, acompanhando o ritmo deste mercado.

Segundo a B3, as vendas financiadas de usados cresceram 4,8% em abril ante abril de 2016, para 232.377 unidades. No entanto, houve queda de 20,8% ante março. No acumulado do ano, o crescimento é de 13,6%, para 1.031.634 unidades.

