Financiamento de veículos novos em fevereiro recua 12,9%, revela Cetip

O financiamento de veículos novos fechou o mês de fevereiro com 117,32 mil unidades, o que representa uma queda de 12,9% em comparação a igual mês de 2016. A informação foi apresentada nesta segunda-feira, 13, pela Cetip, que compila os dados das instituições financeiras que oferecem crédito para aquisição de carros, caminhões e ônibus. Em comparação a janeiro deste ano, foi verificada queda de 9,3%, enquanto no acumulado do ano até fevereiro a variação foi negativa em 11,2% ante o mesmo período do ano passado.

O financiamento de veículos usados, entretanto, avançou 8,6% na comparação entre fevereiro deste ano e igual mês em 2016, atingindo 233,92 mil veículos. Quando confrontado com o volume registrado em janeiro, o resultado representa queda de 14,0%. Já na comparação entre acumulados, houve avanço de 15%,0.

O volume total de financiamentos de automóveis em fevereiro chegou a 351,24 mil unidades, 0,3% superior ao registrado em fevereiro de 2016. A variação no acumulado foi positiva em 4,9%, mas foi verificado recuou 12,5% na comparação ante o resultado de janeiro.

Na categoria de leves, foram financiados 285,65 mil veículos no segundo mês do ano. O resultado representa uma alta de 3,1% ante o mesmo período em 2016. Em relação a janeiro, foi apurado recuo de 13,4%. No acumulado do ano, as 615,43 mil unidades financiadas correspondem a alta de 7,9% ante os dois primeiros meses do ano passado.

Enquanto isso, os negócios a prazo de motos registraram recuo de 8,8% em fevereiro ante janeiro, com 52,75 mil unidades. Em relação a fevereiro do ano passado, foi verificado recuo de 10,6%. Já no acumulado do ano, as 110,60 mil unidades financiadas indicam um recuo de 6,8% ante igual período do ano anterior.

Entre os pesados, foram financiados 11,82 mil veículos em fevereiro, o que representa uma queda de 6,0% ante janeiro, recuo de 8,7% ante fevereiro de 2016. Com 24,4 mil veículos negociados no acumulado do ano até fevereiro via operação de crédito, houve um recuo de 7,5% na comparação com o acumulado entre janeiro e fevereiro do ano passado.

