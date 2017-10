Fiems vai usar a Expo Paraguai-Brasil para divulgar o Indústria Sem Fronteiras

A missão técnica à Expo Paraguai-Brasil, sairá de Campo Grande no próximo domingo (22) - Divulgação

A Fiems, por meio do CIN (Centro Internacional de Negócios), vai aproveitar a participação na 9ª edição da Expo Paraguai-Brasil, que será realizada de 23 a 25 de outubro, no Hotel Sheraton Asunción, em Assunção, capital do Paraguai, para divulgar o projeto “Indústria Sem Fronteiras”, que foi criado neste ano para alavancar a utilização do Programa Fomentar Fronteiras, do Governo do Estado, pelos empresários.

Segundo o superintendente do IEL, José Fernando do Amaral, que é o responsável pela operacionalização do CIN do Sistema Fiems, destaca que a participação na feira é de extrema importância para o empresariado local em virtude da atual situação econômica do Paraguai. “O país vizinho apresenta números espetaculares e o estabelecimento de uma relação bilateral torna-se imprescindível. Por isso, entendemos que a Expo é o lugar e o momento certo para divulgarmos o Indústria Sem Fronteiras”, declarou.

José Fernando do Amaral analisa que para os empresários do Estado a participação na Expo Paraguai-Brasil será mais uma oportunidade de conhecer melhor o potencial do país vizinho. “A equipe do CIN estará pronta para auxiliar os nossos empresários nas rodadas de negócios e também oferecendo consultorias especiais para a venda de produtos sul-mato-grossenses. Nesse sentido, esperamos que o evento seja um sucesso e acreditamos na geração de bons negócios”, analisou.

O Projeto

Ele explica ainda que o “Indústria Sem Fronteiras” é baseado no Decreto nº 14.090 de 2014, do Governo do Estado, que criou o Fomentar Fronteira e permite às empresas que possuam um centro de distribuição nas cidades fronteiriças ou, excepcionalmente, indústrias em outras partes do Estado, importem seus produtos industrializados no Paraguai com isenção de ICMS e revendam a outros Estados do Brasil com alíquota de ICMS reduzida.

Além disso, para aquelas empresas que tem interesse em instalar nas cidades fronteiriças, o projeto fornece informações de infraestruturas básicas, incluindo logística de transporte, energia e água, mão de obra e, o mais importante, locais para a instalação do seu empreendimento, contribuindo para a tomada de decisão do empresário.

Missão

A Fiems, o Sebrae e o Governo do Estado, por meio da Semagro (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), organizam uma missão técnica à Expo Paraguai-Brasil, que sairá de Campo Grande no próximo domingo (22/10) e tem como objetivo promover um intercâmbio comercial e turístico entre os dois países, além de oferecer uma oportunidade para que os empresários brasileiros conheçam o ambiente de negócios do país vizinho.

Durante os três dias de evento, a Expo Paraguai-Brasil espera receber mais de dois mil participantes, que terão oportunidade de ampliar seus negócios, fazer networking, abrir as portas para novos mercados, adquirir mais experiência na exportação ou na promoção comercial internacional, e aprender mais sobre como fazer operações comerciais no exterior de forma mais eficiente. Para isso, estão previstas ações como visita a empresas instaladas pela lei de maquila no Paraguai, rodadas de negócios e seminários que visam esclarecer dúvidas de empresas que estão interessadas em se instalar no país ou fazer negócio com o vizinho.

Além disso, Mato Grosso do Sul terá um estande na feira para apoiar os empresários participantes da missão em seus novos negócios no Paraguai. A 9ª Expo Paraguai-Brasil é fruto do esforço conjunto entre as empresas paraguaias e brasileiras, com o objetivo de interação econômica e cultural e busca atrair novos negócios e fomentar o desenvolvimento empresarial, por meio de novas alianças, novos mercados e por sua Rodada de Negócios. De forma paralela a essas atividades, estarão serão realizadas capacitações, eventos culturais e apresentações de produtos, além do 4° campeonato nacional de caipirinha.