Fiems promove dia 7 de março o 1º Diálogo da Rede Sindical da Indústria

Na era das comunicações digitais, representantes de sindicatos empresariais da indústria de Mato Grosso do Sul terão a oportunidade de debater demandas do setor com empresários de todo Brasil sem sair do Estado. No próximo dia 7 de março, das 13 às 15 horas, será realizado o “1º Diálogo da Rede Sindical da Indústria – Perspectivas para a Indústria em 2017 Cenários Econômico e Político”, transmitido por videoconferência no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS).

Pautado no tema “Perspectivas para a Indústria em 2017: cenários econômicos e político”, o bate-papo informal entre sindicatos, federações das indústrias e CNI (Confederação Nacional da Indústria), abordará diferentes assuntos da agenda do setor. Ao longo do diálogo, os debates serão moderados por um representante da CNI, com base em perguntas que os participantes poderão enviar para um grupo de WhatsApp, criado exclusivamente com intuito de fomentar a ação.

Os questionamentos serão selecionados pelos moderadores para que os expositores respondam, mas se a dúvida não for sanada durante o evento, isso será feito posteriormente, via e-mail. “Esta reunião virtual, um modelo inédito e inovador de debate entre os sindicatos, federações e CNI, servirá para fortalecer o vínculo e ampliar o alinhamento entre as entidades acerca de temas prioritários da agenda da indústria”, afirmou a gestora do PDA (Programa de Desenvolvimento Associativo) da Assessoria Sindical da Fiems, Aline de Paula Cardoso.

Serviço - Os interessados em participar do 1º Diálogo da Rede Sindical da Indústria devem confirmar presença até a véspera do evento pelo telefone 3324-1963 ou pelo e-mail [email protected]

