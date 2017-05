Fiems lança Ação Cidadania 2017 e promove mesa redonda com Ricardo Amorim

Nesta terça-feira (16), como parte da programação do Mês da Indústria, a Fiems lança a edição 2017 do Programa Ação Cidadania e promove a 1ª Mesa Redonda com o economista e consultor financeiro e de investimentos Ricardo Amorim e com o presidente Sérgio Longen para debater as reformas trabalhista, previdência e tributária, além da promulgação da Lei da Terceirização. Os dois eventos serão no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), sendo que o primeiro está agendado para as 14 horas e o segundo para as 19 horas.

O 3º ano do novo formato do Programa Ação Cidadania, que leva às cidades os serviços nas áreas de saúde, educação, cidadania e cultura, bem como os cursos de qualificação profissional do Sesi e Senai e o encaminhamento para estágio feito pelo IEL, terão cinco edições distribuídas por Ponta Porã, Campo Grande, Dourados, Coxim e Aparecida do Taboado, que será realizado, em parceria com a TV Morena e com apoio de outras entidades e empresas privadas, teve público de 17.651 pessoas e promoveu 73.038 atendimentos.

No período da noite, Ricardo Amorim e Sérgio Longen participam de uma mesa redonda com jornalistas previamente convidados para responder questionamentos sobre os temas propostos. Economista, formado pela USP e pós-graduado em Administração e Finanças Internacionais pela ESSEC de Paris, Ricardo Amorim é presidente da Ricam Consultoria, prestadora de serviços na área de negócios e economia global, em forma de palestras e consultoria, e atua no mercado financeiro desde 1992, trabalhando em Nova York, Paris e São Paulo, sempre como economista e estrategista de investimentos.

Serviço - A agenda completa do Mês da Indústria, que tem o patrocínio do Sebrae/MS, pode ser conferida aqui

Veja Também

Comentários